Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tedbir kararlarını açıklamasının ardından teravih namazlarının kılınıp kılınmayacağı merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin, "Teravih namazları yasak olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek tedbirler alınarak kılmaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler kararları alındı. Buna göre; Ramazan ayı boyunca tüm Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ayrıca Ramazan boyunca toplu iftar ve sahur organizasyonları yapılmayacak. Bu çerçevede vatandaşların aklına takılan Ramazan ayında "Teravih namazı kılınacak mı?" sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi.

"TEDBİRLER ALINARAK KILINACAK"

Bakan Koca, Ramazan ayında kılınan teravih namazlarıyla ilgili, "Teravi namazları yasak olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuyla ilgili zaten açıklamaları olacak ama toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı" ifadelerini kullandı.

Koca'nın açıklamalarından satır başları;

"(AK Parti kongreleri) Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar bilgilendirmelerimiz Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere, kapalı ortamlarda bulaştığını biliyoruz, kalabalık ortamlarda virüsü bulaştırabiliyoruz, yakın temasta virüsün bulaştığını biliyoruz, bu bilgilendirmede bir değişiklik söz konusu değil. Dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Buradan bir ayrıcalık çıkarma hikayesini oluşturmanın doğru olmadığı kanaatindeyim.

MUTASYON AÇIKLAMASI

Şu an mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı. Kimi illerimizde yüzde 55 oranında ama yüzde 95 olan illerimiz de var. Türkiye'nin bütün illerinde mutasyon var. Ortalama yüzde 75. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu ve var olan virüsün yerine artık İngiliz mutantı almaya başladı, bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığının çok yüksek olması.

AŞI AÇIKLAMASI

Türkiye'ye şu ana kadar 2 milyon 800 bin Biontech aşısı geldi. Aşıda seçme şansı olacak. Biontech-Pfizer aşısı muhtemelen önümüzdeki birkaç gün sonra başlayacak. Lojistikle ilgili hazırlıklar tamamlandı."