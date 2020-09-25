Son Dakika: Bakan Koca, "Sert tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Böyle bir niyetimiz yok

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, koronavirüs gündemi ile gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Sert tedbirler gelecek mi?" sorusuna cevap veren Bakan Koca, "Bu dönemde daha sert tedbirler almak gibi bir tavrımız yok" dedi.