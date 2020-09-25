Son Dakika: Bakan Koca, "Sert tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Böyle bir niyetimiz yok
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Son Dakika: Bakan Koca, "Sert tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Böyle bir niyetimiz yok

25.09.2020 19:54 | Son Güncelleme: 25.09.2020 20:05

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, koronavirüs gündemi ile gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Sert tedbirler gelecek mi?" sorusuna cevap veren Bakan Koca, "Bu dönemde daha sert tedbirler almak gibi bir tavrımız yok" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran itibariyle başlayan "Kontrollü sosyal hayat" döneminin ardından artan vakalar sonrası merak edilen "Sert tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Daha sert tedbirler almak gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirten Bakan Koca, "Aldığımız tedbirlerle vaka sayısı düşmekte" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Bakan Koca, 'Sert tedbirler gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Böyle bir niyetimiz yok
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