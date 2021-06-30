Son Dakika! Bakan Koca: Koronayı atlatanlar bugünden itibaren 3 ay içinde aşı olabilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika! Bakan Koca: Koronayı atlatanlar bugünden itibaren 3 ay içinde aşı olabilecek

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından aşılama sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, hastalığı geçirenlerin 3 ay sonra aşı yaptırabileceklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında aşılama çalışmalarına ilişkin merak edilen konular hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, hastalığı geçiren vatandaşların aşı olmak için 6 ay beklediğini hatırlatarak, bu sürenin düşürüldüğünü söyledi. Bakan Koca, "Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu, bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir" dedi.

"TEDARİK KONUSUNDA SÖYLENENLER GERÇEK DIŞI"

Bakan Koca, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Aşı tedariki konusunda yapılan bazı değerlendirmelerin somut gerçekle ilgisi olmadığını görüyoruz. Kimsenin buna hakkı yoktur. Güvenirliğini ispat etmiş her aşıyla ilgilendik ve ülkemize getirmeye gayret ettik. Bu devlet gücünü ispat etmeyecek kader büyük ve güçlüdür.

Son Dakika! Bakan Koca: Koronayı atlatanlar bugünden itibaren 3 ay içinde aşı olabilecek
2 hafta sonra Türkiye'de de kullanılmaya başlayacak Sputnik V, koronavirüse karşı yüzde 97,8 etkinlik sağladı
2 hafta sonra Türkiye'de de kullanılmaya başlayacak Sputnik V, koronavirüse karşı yüzde 97,8 etkinlik sağladı
Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e, görülen il sayısı da 16 ilden 26 ile çıktı
Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e, görülen il sayısı da 16 ilden 26 ile çıktı
Servet Uzun
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika! Bakan Koca: Koronayı atlatanlar bugünden itibaren 3 ay içinde aşı olabilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 21:01:20. #1.16#

title