Son dakika! Bakan Koca'dan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi için paylaşım Açıklaması
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Son dakika! Bakan Koca'dan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi için paylaşım Açıklaması

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da Kovid-19 tedavisi gören Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle paylaşımda bulundu.

Son dakika! Bakan Koca'dan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi için paylaşım Açıklaması
11.09.2020 00:03 | Son Güncelleme: 11.09.2020 00:07

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da Kovid-19 tedavisi gören Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle paylaşımda bulundu.

Koca, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen Kovid-19'a yenik düştü. Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı. Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz lütfen tedbirlere riayet edelim."

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Kaynak: AA

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