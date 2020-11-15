Son dakika... Bakan Ersoy:  Vaniköy Camii en kısa sürede ayağa kaldırılacaktır
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Son dakika... Bakan Ersoy:  Vaniköy Camii en kısa sürede ayağa kaldırılacaktır

15.11.2020 23:55 | Son Güncelleme: 15.11.2020 23:59
Son dakika... Bakan Ersoy:  Vaniköy Camii en kısa sürede ayağa kaldırılacaktır

Gelen son dakika haberine göre KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde meydana gelen yangınla ilgili, "Ata yadigarımız Vaniköy Camii en kısa sürede ayağa kaldırılacaktır" açıklamasında bulundu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde meydana gelen yangınla ilgili, "Ata yadigarımız Vaniköy Camii en kısa sürede ayağa kaldırılacaktır" açıklamasında bulundu.

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamayı alıntılayarak, "Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren durumunu yakından takip ettiğimiz, ata yadigarımız Vaniköy Camii talimatlarınız doğrultusunda en kısa sürede aslına uygun olarak ayağa kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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