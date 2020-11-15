Son dakika... Bakan Ersoy: Vaniköy Camii en kısa sürede ayağa kaldırılacaktır

Gelen son dakika haberine göre KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde meydana gelen yangınla ilgili, "Ata yadigarımız Vaniköy Camii en kısa sürede ayağa kaldırılacaktır" açıklamasında bulundu.