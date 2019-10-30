Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tasarı tepkisi: Mutabakatların intikamını almaya çalışıyorlar

30.10.2019 12:05

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde Ermeni soykırımı ve Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımı içeren tasarıları kabul etmesi üzerine imzalanan mutabakatları işaret etti. Çavuşoğlu, "Külliyen reddettik. Yok hükmünde bir karar, sebebi Suriye'deki oyunu bozmamız. Mutabakatların intikamını almaya çalışıyorlar. Büyükelçiyi çağırdık, tepkimizi koyduk" dedi.

SAVUNMA BAKANI AKAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da ABD Temsilciler Meclisi'nin oylamalarına tepki göstererek "İttifak ruhuna aykırıdır" dedi.

ADALET BAKANI: BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR

Adalet Bakanı Gül, ABD'de Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen skandal tasarılara sert tepki gösterdi. Alt meclis olarak bilinen Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak kabul etmesinin ardından Barış Pınarı Harekatı'yla da ilgili olarak Türkiye'ye ekonomik yaptırımı öngören tasarının geçmesiyle ilgili olarak "Bizim için yok hükmündedir" dedi.

Bakan Gül, "Beyhude bir girişimdir. Dün çıkan karar bizim için yok hükmündedir. Soykırımdan bahsedenler önce dönüp kendi tarihlerine baksınlar." şeklinde konuştu.

ABD BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Öte yandan Türkiye, tasarıya karşı hamle olarak ABD Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı. Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik askeri operasyonuna karşı ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi'ne sunulan yaptırım yasa tasarısını ve Ermeni soykırımını tanıyan tasarı Temsilciler Meclisi'nde oylandı. Tasarı 403'e 16 oyla kabul edildi. Skandal yasa tasarısı sonrası Türkiye harekete geçti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi'nde, "Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan" yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı en yakın zamanda ABD Senatosu'nda oylamaya sunulacak. Tasarı 405 kabul, 11 ret ve 3 çekimser oyla kabul edildi. Kongre'nin diğer kanadı olan Senato'da da ilgili komiteye verilen yasa tasarısı, görüşüldükten sonra Senato'da oylanması için bir tarih belirlenecek. Eğer Senato tasarıyı olduğu gibi kabul ederse Başkan'a gidecek.

TASARI TRUMP'A GİDECEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın, tasarıyı onaylaması ya da veto etmesi için 10 günü olacak. ABD anayasasına göre, Başkan tarafından veto edilen bir tasarının Kongre'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadında üçte iki çoğunlukla bir daha kabul edilmesi halinde, veto da geçersiz kılınıyor.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Sözde Ermeni Soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesine Türkiye'den ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, skandal karar için "Utanç verici" diyerek ABD'li vekilleri eleştirdi. Çavuşoğlu, kabul edilen Ermeni soykırımı yasa tasarısını "Sıfır ve hükümsüz" olarak nitelemişti.

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