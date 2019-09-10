Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'güvenli bölge' çıkışı

10.09.2019 12:18

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunda ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye'de ABD ile birlikte kurulması beklenen 'güvenli bölge' hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "ABD tarafından atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar, kozmetik adımlardır. ABD, başta Münbiç yol haritası olmak üzere bu terör örgütüyle (YPG/PKK) girdiği angajmanlardan ötürü sözünü tutmamıştır" dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD'nin icra ettiği ortak devriye göreviyle ilgili, ABD ile güvenli bölge için müzakerelere başlandığında ortak harekat merkezinin kurulmasına yönelik ilk adımın atıldığını ve bunu iyi bir başlangıç olarak değerlendirdiklerini hatırlattı. Buna karşılık, ABD'ye uyarıları da net şekilde açıkladıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Neden bu uyarıya ihtiyaç duyduk? Çünkü başka Münbiç Yol Haritası olmak üzere ABD maalesef bu terör örgütüyle girdiği angajmanlardan dolayı sözünü tutmamış ve bu yol haritasını savsaklamıştır." dedi.

İkinci bir Münbiç olmaması için bu uyarıları yaptıklarını ifade eden Çavuşoğlu, bugün gelinen noktada Türkiye'nin uyarılarında ne kadar haklı olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiğini aktardı.

"KOZMETİK ADIMLAR"

Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda bazı ortak devriyeler var evet ama bunun dışında atılan adımlar ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır. ABD'nin de şekilde bir oyalama sürecine girmek istediğini ve Türkiye'yi de oyalamaya sürecine alıştırmaya çalıştığını görüyoruz ama bizim bu konuda tutumumuz son derece nettir. Esasen bu gördüğümüz tablo, terörle mücadelede öncü olduğunu söyleyen bir ülkenin içine düştüğü durumu gösteren bir ibretlik bir tablodur. Bir terör örgütünden bağımsız hareket edemeyen sözde müttefikten bahsediyoruz."

"TAVİZ VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

ABD'nin bir taraftan Türkiye ile bu kozmetik adımları atarken diğer taraftan terör örgütleriyle angajmanını da güçlendirerek destek verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu terör örgütünü bölgeden temizlemesini sağlamasının Türkiye için ulusal güvenlik meselesi olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda kesinlikle taviz vermemiz mümkün değildir. Bugün verilecek bir taviz gelecekte bizi daha ciddi ve büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakabilir. Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi bu müzakerelerden ve iş birliğinden bir netice çıkmazsa, biz her türlü hazırlığımızı yaptık ve bu bölgeye gireriz. Nasıl Afrin ve Fırat Kalkanı Bölgesinde DEAŞ ve YPG/PKK'dan bu bölgeleri temizlediysek buraları da temizleriz. Güvenli bölge oluşur. Diğer taraftan istikrara kavuşturulur."

"LAF OLSUN DİYE MÜZAKEREYE BAŞLAMANIN ANLAMI YOK"

Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesine ilişkin, Türkiye'nin hiçbir seçeneği dışlamadığını ve başka seçeneklerin de değerlendirilmesi gerektiğini daha önce de ifade ettiğini söyledi.

Sonuç odaklı müzakereye gidilmesi ve müzakere çerçeve belgesinin net olması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bizim ve Kıbrıs Türkü için hassas olan ve vazgeçilmez olan kırmızı çizgiler var. Bunların en önemli unsuru ise siyasi eşitliktir, etkin katılımdır ve dönüşümlü başkanlıktır. Bunların da önceden net bir şekilde belirlenip tartışmanın dışına çıkarılması gerekiyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman çözümü desteklediğini vurgulayarak, "Bundan sonraki müzakere ise sonuç odaklı ve net bir çerçeveyle olmalıdır ki artık bir başarısızlığı daha Türkiye olarak da Kıbrıs tarafı olarak da kaldıramayız. Laf olsun diye müzakereye başlamanın da bir anlamı yoktur diye düşünüyoruz." diye konuştu.

"PKK'NIN HAKKINI SAVUNMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"

Avrupa ve Batı'nın bugüne kadar kendilerini Kürtlerin haklarının savunucusu olarak göstermeye çalıştığını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz onlara 'Sadece PKK'nın haklarını savunmaya çalışıyorsunuz. Suriye'de de YPG'nin haklarını savunmaya çalışıyorsunuz. Bizdeki 350 bin Suriyeli Kürt'ün sesini bile duymadınız. Çocuklarını terör örgütünden isteyen ailelerin seslerini neden duymuyorsunuz' diyoruz. Bu çocukların ailelerine bir an evvel teslim edilmesi gerekiyor. Terör örgütünün çirkin yüzünü, bizzat Kürt analarımız, babalarımız, amcalarımız, kardeşlerimiz sadece Türkiye'ye değil, tüm dünya kamuoyuna gösteriyor. Tabii ki görmek isteyene."

HAVA VE KARADAN DEVRİYE SÜRÜYOR

ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen toplantılarda, Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için, Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, havada yapılan ortak devriyelerin ardından, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesine Pazar günü başladı.

DERİNLİK KAÇ KİLOMETRE OLACAK?

İki ülkenin askeri heyetlerinin üzerinde uzlaşıya varamadığı en önemli konu, güvenli bölgenin Türkiye sınırından kaç kilometre derinlikte oluşacağı. ABD askerleri derinliğin Türkiye sınırından itibaren 15 kilometre olması ve bu bölgenin silahlı terörist unsurlarından arındırılmasını teklif etti.

Bu teklifi kabul etmeyen Türk heyet ise derinliğin 40 kilometre olması, aksi halde ise Türkiye sınırına 32 kilometre mesafedeki Rakka-Halep-Haseki otoyoluna kadar uzanmasını istedi. Türk heyet, sınır hattından en az 32 kilometre derinliğe ulaşılmasının, Türkiye sınırındaki kentlerin teröristlerin elindeki roket, havan ve ağır silahların menzilinden çıkması için zaruri olduğundaki ısrarını yineledi. Derinliğin kaç kilometre olacağı konusu henüz netlik kazanmazken, Türkiye en az 32 kilometre derinlik talebinden vazgeçmeyeceğini ABD'li heyete iletti.

ABD'Lİ KOMUTANLAR GELİYOR

Milli Savunma Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik faaliyetlere devam edildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyetinin, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret edeceği vurgulandı.

100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR

Diğer yandan Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara ulaştırmak için, bir süredir görüşmeler yürütülüyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'li mevkidaşı Wilbur Ross'la bugün görüştü.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer , otomotiv, otomotiv yan sanayi, sivil havacılık, makine, kimya, çimento ve lojistik sektörlerinin ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli sektörler olarak belirledik" açıklamasında bulundu.