Son dakika haberi! Bakan Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
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Son dakika haberi! Bakan Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

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Son dakika haberi! Bakan Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Giovanni Carlo Bacordo'yu kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Giovanni Carlo Bacordo'yu kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Giovanni Carlo Bacordo'yu kabul etti. Bakanlıkta basına kapalı olarak gerçekleştirilen kabulde, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de hazır bulundu.

(Adem Aslan/İHA)

Son dakika haberi! Bakan Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
Son dakika haberi! Bakan Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
Son dakika haberi! Bakan Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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