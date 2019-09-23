Son dakika: Özel kalem müdürü, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı

23.09.2019 13:56

Sağlık sorunları gerekçesiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı ortaya çıkan MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çeliker, Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

MHP liderinin rutin kontrol için hastanede olduğunu belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın ardından Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çeliker'den Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi geldi.

SAĞLIK SORUNU, ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONUNA BAĞLI ATEŞ YÜKSELMESİ

Twitter'dan açıklama yapan Çeliker, "MHP Lideri Sn Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır. Sağlık durumu gayet iyi olup, milletimize ve camiamıza selam ve sevgilerini iletiyor." dedi.

MAKAMINDA RAHATSIZLANDI

Öte yandan, Devlet Bahçeli'nin sabah saatlerinde partideki makamına gittiği saat 10.00 sıralarında bir rahatsızlık hissedince Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı ortaya çıktı.

SEMİH YALÇIN DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırılmasıyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın hastane önünde bir açıklama yapmıştı. Yalçın, Bahçeli'nin mide bulantısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, korkulacak bir durum olmadığını ve şuurunun açık olduğunu belirtmişti.

2 KEZ KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Devlet Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu. Bahçeli 2016 yılında ise Kocaeli'de özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.