Son dakika! Bahçe tellerine takılan kediyi, itfaiye kurtardı
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Son dakika! Bahçe tellerine takılan kediyi, itfaiye kurtardı

13.12.2020 16:40 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:44
Son dakika! Bahçe tellerine takılan kediyi, itfaiye kurtardı

Gelen son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde bir bahçenin etrafını çeviren dikenli teller arasında sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde bir bahçenin etrafını çeviren dikenli teller arasında sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Alaeddin Mahallesi'nde girdiği bahçeden çıkmak isteyen sokak kedisi, etrafını çevreleyen dikenli tellere takıldı. Yağmur altında ıslanan kedinin kurtulmak için çırpındığını gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye erlerince bulunduğu yerden kurtarılan kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ZELOVA

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