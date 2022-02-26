Son dakika... Babasının evinde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Babasının evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika... Babasının evinde ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Muğla'nın Yatağan ilçesinde Samet Bulut (48) babasının evinde ölü olarak bulundu.

YATAĞAN, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde Samet Bulut (48) babasının evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bozarmut Mahallesi'nde evli ve iki çocuk babası Samet Bulut'un (48) Cuma günü işe gitmemesi üzerine endişelenen ailesi kendisini aramaya başladı. Kız kardeşi ve ailesi defalarca Samet Bulut'un telefonunu aramasının ardından telefon sesini duyan aile, evin arka tarafında ahşap bir eski yapıda intihar eden Bulut'un cansız bedenini buldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Samet Bulut, Bozarmut, Yatağan, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title