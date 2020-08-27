Son Dakika | Babasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Babasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberleri: Mersin'in Tarsus ilçesinde bir devlet kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, babasını sokak ortasında bıçakladı.

Son Dakika | Babasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
27.08.2020 09:19 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:23

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir devlet kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, babasını sokak ortasında bıçakladı. Ağır yaralanan baba, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye, olay, 24 Ağustos öğlen saatlerinde meydana geldi. İlçeye bağlı Yenice Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde ikamet eden Nevrez Türkmen (63) ile oğlu Hayretin Türkmen (33) arasında gündüz saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Evde çıkan tartışma esnasında iddiaya göre Hayrettin Türkmen, bıçakla babasını çeşitli yerlerinden bıçaklamaya başladı.

Baba Nevrez Türkmen, can havliyle caddeye doğru koşmaya başladı. Hayrettin Türkmen ise kanlar içinde koşan babasını takip ederek, cadde ortasında da bıçaklamaya başladı. Bu esnada çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf, Hayrettin Türkmen'i durdurmaya çalışırken, baba Nevrez Türkmen ise kanlar içinde yere yığıldı.

Olay yerinden geçen jandarma ekiplerinin de müdahalesi ile Hayrettin Türkmen uzaklaştırılıp, daha sonra gözaltına alındı.

Olayda ağır yaralanan Nevrez Türkmen 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan Hayrettin Türkmen ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi Spor
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Otobüste kadın yolcuyu taciz edip cep telefonunu çaldı, ifadesinde o klasik yalana başvurdu 3. Sayfa
Otobüste kadın yolcuyu taciz edip cep telefonunu çaldı, ifadesinde o klasik yalana başvurdu
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi Dünya
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor Ekonomi
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
14 ilde ek tedbirler alındı! Nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek Güncel
14 ilde ek tedbirler alındı! Nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak Dünya
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta
Rengi ilgi çekse de sebebi çok acı! Bilinçsiz sulama Küçük Göl'ü pembeye bürüdü
Rengi ilgi çekse de sebebi çok acı! Bilinçsiz sulama Küçük Göl'ü pembeye bürüdü
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir
Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir
Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada
Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
21 gündür haber alınamayan alzheimer hastası ölü bulundu
21 gündür haber alınamayan alzheimer hastası ölü bulundu
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Denizli'de sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi: 2 ölü, 3 yaralı
Denizli'de sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi: 2 ölü, 3 yaralı
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı
Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Amber Heard Hande Erçel Onur Saylak
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Kız Ateş Adana Gaziantep
Şu an buradasınız: Son Dakika | Babasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 09:23:44. #1.14#
title