Son Dakika! Ateşkes mi geliyor? Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Putin'in davetiyle bir araya gelecek
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Son Dakika! Ateşkes mi geliyor? Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Putin'in davetiyle bir araya gelecek

09.10.2020 09:56 | Son Güncelleme: 09.10.2020 10:09

Son dakika! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetiyle bugün Moskova'da buluşacak. Görüşmede, devam eden saldırılar ve ateşkes şartları konuşulacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ'daki tarafları, esir ve ölü takası amacıyla çatışmalara son vermeye çağırmış, Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir dizi telefon görüşmelerinin ardından Rusya Devlet Başkanı, ölülerin ve esirlerin takası amacıyla insani nedenlerle Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunuyor" ifadeleri yer almıştı.

GÖRÜŞME, MOSKOVA'DA YAPILACAK

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları da bugün Rusya Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya davet edilmişti. İki taraf da bu daveti kabul ettiğini ve Moskova'da bir araya geleceklerini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Ateşkes mi geliyor? Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Putin'in davetiyle bir araya gelecek
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