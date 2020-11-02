Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü

Son dakika! Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar 37'nci gününe girdi. Sahadaki Ermeni unsurlarına göz açtırmayan Azerbaycan ordusu, Karabağ'a ilerleyişini sürdürüyor. Azerbaycan son olarak Ermenistan'a ait bir SU-25 tipi savaş uçağını daha düşürdü.

Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini vurarak başlattığı çatışmalar hala devam ediyor. İki ülke arasındaki gerilim 37'nci gününe girerken, bu süreç içinde kendisini savunan Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ciddi kayıplar verdirdi.

ERMENİSTAN, RUSYA'DAN İSTEDİĞİ DESTEĞİ BULAMADI

Azerbaycan'ın saldırıları karşısında köşeye sıkışan Erivan yönetimi istediği tüm ateşkesleri ihlal etti. PKK'lı teröristleri ve hapisteki mahkumları sahaya süren Ermenistan, Rusya'dan aradığı desteği de bulamadı.

ERMENİSTAN'A AİT SAVAŞ UÇAĞI VURULDU

Azerbaycan ordusu ise sahadaki ilerleyişini sürdürerek Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa'ya yaklaştı. Azerbaycan ordusu karşısında duramayan Ermenistan askerleri sahadan kaçarken, Azerbaycan Karabağ'a ilerleyişini sürdürüyor. Ermeni unsurlarını vurmaya devam eden Azerbaycan, son olarak Ermnistan'a ait SU-25 tipi bir savaş uçağını daha düşürdü.