Son dakika... Azerbaycan askerleri, Ermenistan ordusunun keşif timinin komutanını esir aldı
Son dakika haberlerine göre Azerbaycan askerleri, cephe hattında sabotaj girişiminde bulunan Ermenistan ordusunun keşif timinin komutanını esir aldı.
23.08.2020 21:13 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:16
Azerbaycan askerleri, cephe hattında sabotaj girişiminde bulunan Ermenistan ordusunun keşif timinin komutanını esir aldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, cephe hattının Goranboy ili yönünde Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde gerçekleştirdiği sabotaj girişimi Azerbaycan askerlerince engellendi.
Ermeni askerlerinin kayıp vererek geri çekildiği, keşif timi komutanı olduğu belirlenen bir üsteğmenin esir alındığı bildirildi.
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Kaynak: AA