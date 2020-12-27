Traktörün takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan traktör, takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde Çamköy Mahallesi'nde zeytin toplama işinden dönen Nuri Dinçer yönetimindeki 09 TE 786 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
RÖMORKUN ALTINDA KALAN KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri, römorkun altında kalan Dinçer'in kayınvalidesi Gülsüm Kuzu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücü ile eşi Bedia Dinçer, 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık