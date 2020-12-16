Trafo yangını
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Trafo yangını

16.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:24
Trafo yangını

Kuşadası ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.

Kuşadası ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda, belediye ekiplerince yapılan çalışma sırasında yer altından geçen elektrik hattına zarar verildi.

Bunun üzerine yakındaki trafoda patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü, elektrik şirketi ekipleri çalışma başlattı.

Bu arada trafodaki patlama anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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