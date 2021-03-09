Son dakika: Avustralya Sağlık Bakanı Hunt, enfeksiyon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Son dakika: Avustralya Sağlık Bakanı Hunt, enfeksiyon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

09.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:10
Son dakika: Avustralya Sağlık Bakanı Hunt, enfeksiyon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika gündem haberi... Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, enfeksiyon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, enfeksiyon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

ABC News'daki habere göre, Avustralya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hunt'ın hafta sonu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı AstraZeneca aşısı olduğu ancak mevcut sağlık durumunun aşıyla bağlantılı olduğunun düşünülmediği kaydedildi.

Enfeksiyon şüphesiyle bir gece hastanede kalması beklenen Hunt'a antibiyotik tedavisinin başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, sağlık durumu nedeniyle izne ayrılan Hunt'ın en kısa zamanda iyileşeceğinin beklendiği ifade edildi.

Hunt, 7 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AstraZeneca aşısı olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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