Son dakika haberleri | Avcılar'da ev sahibinin fark ettiği hırsızın balkondan atlaması kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Avcılar'da ev sahibinin fark ettiği hırsızın balkondan atlaması kamerada

Son dakika haberleri | Avcılar'da ev sahibinin fark ettiği hırsızın balkondan atlaması kamerada
Demirören Haber Ajansı / Veysel TİMDU - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... AVCILAR'da, yanındaki arkadaşlarının yardımıyla bir evin balkonuna çıkan şüpheli, ev sahibinin kendisini fark etmesi üzerine yaklaşık 4 metre yükseklikten atladı.

AVCILAR'da, yanındaki arkadaşlarının yardımıyla bir evin balkonuna çıkan şüpheli, ev sahibinin kendisini fark etmesi üzerine yaklaşık 4 metre yükseklikten atladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Nisan Cumartesi günü 05.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın ilk katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 şüpheliden 2'si ellerini birleştirip arkadaşlarını kaldırarak ilk kattaki dairenin balkonuna soktu. Belinden çıkardığı tornavida ile balkon camını açan şüpheli eve girdi. Bu esnada çıkan seslere uyanan ev sahibi, karşısında hırsızı görünce eşine "Tabancamı getir" diyerek seslendi. Korkan hırsız, yaklaşık 4 metre yükseklikteki balkondan atlayarak arkadaşlarını da alıp kaçtı. Yaşananların ardından ev sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, yaptıkları güvenlik kamerası ve parmak izi incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan ilginç hırsızlık girişimi ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, şüphelilerin arkadaşlarını balkona çıkarması, hırsızın eve girişi ve balkondan atlayıp kaçması yansıdı.

"İKİSİ ELLERİNİ PİRAMİT ŞEKLİNDE YAPIYORLAR, BİRİNİ ÇIKARTIYORLAR"Yaşanan hırsızlık girişimini gören Emre Karan, "05.00 - 05.30'da 4 kişi gelmişler. O kadar rahatlar ki sanki günlük rutinleri gibi. Şuradan giriyorlar. Oradan ben merdivenle çıkmaya üşenirim. Biri burada bakıyor. Diğer ikisi piramit şeklinde yapıyorlar, birini çıkartıyorlar. Tornavidayla açıyor. Sonra bir 15 dakika kadar dolaşıyor. İlginç olan o hiçbir şey çalmıyorlar. Tam çıkacakken, ev sahibi ile karşılaşıyorlar. Ev sahibinin dediğine göre 16 yaşındalar. Ev sahibi 'Silahımı getir' diyerek korkutuyor hırsızları. Onlar da kaçıyor. O kadar zaman dolanıyor, bir şey de çalamıyor. Her yerde geziyorlar. Üçüncü, dördüncü kata demir taktırmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri | Avcılar'da ev sahibinin fark ettiği hırsızın balkondan atlaması kamerada
Son dakika haberleri | Avcılar'da ev sahibinin fark ettiği hırsızın balkondan atlaması kamerada
Son dakika haberleri | Avcılar'da ev sahibinin fark ettiği hırsızın balkondan atlaması kamerada
Son dakika haberleri | Avcılar'da ev sahibinin fark ettiği hırsızın balkondan atlaması kamerada
Son dakika haberleri | Avcılar'da ev sahibinin fark ettiği hırsızın balkondan atlaması kamerada
Son dakika haberleri | Avcılar'da ev sahibinin fark ettiği hırsızın balkondan atlaması kamerada
Son dakika haberleri | Avcılar'da ev sahibinin fark ettiği hırsızın balkondan atlaması kamerada
Son dakika haberleri | Avcılar'da ev sahibinin fark ettiği hırsızın balkondan atlaması kamerada
Son dakika haberleri | Avcılar'da ev sahibinin fark ettiği hırsızın balkondan atlaması kamerada
Son dakika haberleri | Avcılar'da ev sahibinin fark ettiği hırsızın balkondan atlaması kamerada
Son dakika haberleri | Avcılar'da ev sahibinin fark ettiği hırsızın balkondan atlaması kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veysel TİMDU

İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya evlendi mi? İşte cevabı...
İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya evlendi mi? İşte cevabı...
İstanbul'da plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Babasını ve ağabeyini öldüren zanlı, daha önce de polise saldırmış
Babasını ve ağabeyini öldüren zanlı, daha önce de polise saldırmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Feyza Aktan Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Diego Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Avcılar'da ev sahibinin fark ettiği hırsızın balkondan atlaması kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 10:48:28. #1.15#

title