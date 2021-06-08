Son Dakika: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak
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Son Dakika: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak

Son Dakika: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs salgınının yenebilmek için aşılama çalışmaları sürüyor. Türkiye'de ise aşılamada yeni safhaya geçiliyor. Bu kapsamda; müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak.

Türkiye'de aşılamada yeni bir aşamaya geçiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç grubun daha yarından itibaren aşılanmasına başlanacağını açıkladı.

"SALGINI ÜLKEMİZİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak
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Servet Uzun
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