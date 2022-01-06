Son Dakika | Artvin'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

ARTVİN (AA) - Artvin'de çıkan yangında iki katlı ev zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tütüncüler köyünde, Dursun ve Mehmet Çelik'e ait olan ve yaz aylarında kullanılan iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köylülerin destek verdiği itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Bayram Sarayoğlu - Son Dakika Haberleri

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