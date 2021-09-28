ARNAVUTKÖY'DE RESTORANA GİREN HIRSIZTAN ŞOK EDEN GÖRÜNTÜ - Haberler
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ARNAVUTKÖY'DE RESTORANA GİREN HIRSIZTAN ŞOK EDEN GÖRÜNTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de girdiği restoranda bir miktar para çalan hırsız daha sonra iş yerinde tuvaletini yapması güvenlik kamerasına yansıdı.

ARNAVUTKÖY'de girdiği restoranda bir miktar para çalan hırsız daha sonra iş yerinde tuvaletini yapması güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'ndeki lokantaya gece saatlerinde giren şüpheli, kasadaki bir miktar parayı çaldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızın rahat tavırları dikkak çekti. Hırsız, lokantadaki bir sandalyeye oturup kapüşonunu düzeltti.

Bir süre oturduktan sonra lokantanın içinde tuvaletini yapan hırsız daha sonra iş yerinden ayrıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekiplerinin, şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

ARNAVUTKÖY'DE RESTORANA GİREN HIRSIZTAN ŞOK EDEN GÖRÜNTÜ

ARNAVUTKÖY'DE RESTORANA GİREN HIRSIZTAN ŞOK EDEN GÖRÜNTÜ

ARNAVUTKÖY'DE RESTORANA GİREN HIRSIZTAN ŞOK EDEN GÖRÜNTÜ

ARNAVUTKÖY'DE RESTORANA GİREN HIRSIZTAN ŞOK EDEN GÖRÜNTÜ

ARNAVUTKÖY'DE RESTORANA GİREN HIRSIZTAN ŞOK EDEN GÖRÜNTÜ

ARNAVUTKÖY'DE RESTORANA GİREN HIRSIZTAN ŞOK EDEN GÖRÜNTÜ

ARNAVUTKÖY'DE RESTORANA GİREN HIRSIZTAN ŞOK EDEN GÖRÜNTÜ

ARNAVUTKÖY'DE RESTORANA GİREN HIRSIZTAN ŞOK EDEN GÖRÜNTÜ

ARNAVUTKÖY'DE RESTORANA GİREN HIRSIZTAN ŞOK EDEN GÖRÜNTÜ
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Haber: ARNAVUTKÖY'DE RESTORANA GİREN HIRSIZTAN ŞOK EDEN GÖRÜNTÜ - Haberler
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