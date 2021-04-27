ARKADAŞINI POMPALI TÜFEKLE BAŞINDAN VURDU; 'SİLAHI BOŞ SANIP, TETİĞE BASTIM' DEDİ
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ARKADAŞINI POMPALI TÜFEKLE BAŞINDAN VURDU; 'SİLAHI BOŞ SANIP, TETİĞE BASTIM' DEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da önceki gün başından pompalı tüfekle vurulan Emre Korkmaz'ın (25) ölümüyle ilgili aranan arkadaşı İhsan Ulutürk (22), yakalandı.

ADANA'da önceki gün başından pompalı tüfekle vurulan Emre Korkmaz'ın (25) ölümüyle ilgili aranan arkadaşı İhsan Ulutürk (22), yakalandı. İfadesinde, arkadaşını kazara vurduğunu öne süren Ulutürk, Kapının arkasındaki pompalı tüfeğin boş olduğunu sanıyordum. Tetiğe bastım ve arkadaşım kanlar içinde kaldı dedi.

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Yaşar Sarı'ya (19) ait eve giden Emre Korkmaz, yanında getirdiği pompalı tüfeği, salon kapısının arkasına bıraktı. Korkmaz evde yalnız başınayken, arkadaşı İhsan Ulutürk geldi. Bir süre sonra evden tek el silah sesi duyuldu. Evden koşarak çıkan İhsan Ulutürk, otomobiline binip kaçarken, komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Eve giren polis, Emre Korkmaz'ın başından pompalı tüfekle vurulduğunu, kanlar içinde yerde yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evdeki incelemede, suç aleti pompalı tüfek bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Emre Korkmaz'ın cansız bedeni, otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

KAZARA VURDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İhsan Ulutürk'ün yakalanması için çalışma başlattı. Olaydan kısa süre sonra adresi belirlenen Ulutürk, yapılan baskınla gözaltına alındı. Ulutürk emniyetteki ifadesinde, Arkadaşım Yaşar'ın evine gittim. Emre de evdeydi. Kapının arkasındaki pompalı tüfeği gördüm. Boş olduğunu sanıyordum. Tetiğe bastım ve arkadaşım kanlar içinde kaldı. Ben de korkup, kaçtım dediği belirtildi.

ARKADAŞINI POMPALI TÜFEKLE BAŞINDAN VURDU; 'SİLAHI BOŞ SANIP, TETİĞE BASTIM' DEDİ
ARKADAŞINI POMPALI TÜFEKLE BAŞINDAN VURDU; 'SİLAHI BOŞ SANIP, TETİĞE BASTIM' DEDİ
ARKADAŞINI POMPALI TÜFEKLE BAŞINDAN VURDU; 'SİLAHI BOŞ SANIP, TETİĞE BASTIM' DEDİ
ARKADAŞINI POMPALI TÜFEKLE BAŞINDAN VURDU; 'SİLAHI BOŞ SANIP, TETİĞE BASTIM' DEDİ
ARKADAŞINI POMPALI TÜFEKLE BAŞINDAN VURDU; 'SİLAHI BOŞ SANIP, TETİĞE BASTIM' DEDİ
ARKADAŞINI POMPALI TÜFEKLE BAŞINDAN VURDU; 'SİLAHI BOŞ SANIP, TETİĞE BASTIM' DEDİ
ARKADAŞINI POMPALI TÜFEKLE BAŞINDAN VURDU; 'SİLAHI BOŞ SANIP, TETİĞE BASTIM' DEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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