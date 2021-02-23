Aradıkları telefon olay yerinde çalınca babalarının öldüğünü anladılar

Diyarbakır'da Seyithan Yılmaz oturduğu sitenin yakındaki boş arazide silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Şahsın kızları silah sesleri üzerine meraklanıp babalarını aradılar fakat ulaşamadılar. Polislerin yanlarına gelen kızlar bir kez daha babalarını aradı. Kızlar, telefon olay yerinde çalınca sinir krizi geçirdi.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Seyithan Yılmaz, oturduğu sitenin yakınındaki boş arazide kendisini otomobille bekleyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yılmaz kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SİLAH SESLERİNİ DUYUNCA MERAKLANDILAR

Polis, güvenlik şeridi çektiği bölgede inceleme yaptı. Silah seslerini duyan Yılmaz'ın kızları ise meraklanarak babalarını aradı. Telefon cevap vermeyince olay yerine gelen kızlar yeni bir arama daha yaptı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Kızlar, yerde bulunan telefonun çalmasıyla sinir krizi geçirirken, yakınları kızları sakinleştirmeye çalıştı. Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN