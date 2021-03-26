Son Dakika | Aracın motor bölümüne sıkışan kedi kurtarıldı
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Son Dakika | Aracın motor bölümüne sıkışan kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Aracın motor bölümüne sıkışan kedi kurtarıldı

Son dakika haberler: Burdur'da park halindeki aracın motor bölümüne giren ve sıkışan kedi kurtarıldı.

Burdur'da park halindeki aracın motor bölümüne giren ve sıkışan kedi kurtarıldı.

Burdur'un Bucak ilçesi 70 Evler Mahallesi Gül Sokak'ta bir kedi, ısınmak için park halindeki otomobilin motor bölümüne girdi. Araç sahibi, otomobilden gelen kedi sesini duyunca Bucak Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan kediyi güçlükle çıkardı. Kurtarılan kedi doğal yaşam alanına bırakıldı. - BURDUR

Son Dakika | Aracın motor bölümüne sıkışan kedi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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