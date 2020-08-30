Son dakika! ANTALYA 'Nefes alamıyorum' diyen kazazedeyi telefonla çekme yarışına girdiler
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Son dakika! ANTALYA 'Nefes alamıyorum' diyen kazazedeyi telefonla çekme yarışına girdiler

Son dakika haberleri... 'Nefes alamıyorum' diyen kazazedeyi telefonla çekme yarışına girdiler Antalya'da otomobilde sıkışan ve yardım bekleyen kadın sürücü, itfaiye ekipleri tarafından aracın kapısı kesilerek kurtarıldı.

30.08.2020 17:13 | Son Güncelleme: 30.08.2020 17:19

'Nefes alamıyorum' diyen kazazedeyi telefonla çekme yarışına girdiler Antalya'da otomobilde sıkışan ve yardım bekleyen kadın sürücü, itfaiye ekipleri tarafından aracın kapısı kesilerek kurtarıldı. Kadın sürücü nefes alamadığını söyleyip yardım beklediği anlarda, etrafta toplanan kalabalıktan bazıları ise cep telefonu ile yaşananları görüntüleme yarışına girdi.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2772 sokak üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Yiğithan Özgüven idaresindeki 07 AFA 010 plakalı otomobil, Mehtap Baltaş'ın (30) kullandığı 07 AFU 654 plakalı otomobille kavşak ortasında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yiğithan Özgüven'in otomobili yaklaşık 20 metre ileride otobüs durağının önünde kaldırıma çıkarak durabildi. Diğer sürücü Mehtap Baltaş ise kaldırımda duran otomobilde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri sürücü koltuğunda sıkışan Baltaş'ı bulunduğu yerden kurtarmak için özel hidrolik makasla kapıyı kesti. Yüzü kan içerisinde kalan sürücü Mehtap Baltaş, etrafındakilere 'nefes alamıyorum' diyerek seslenirken, bazı vatandaşlar cep telefonu ile yaşananları görüntüleme yarışına girdi. Sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa alınan sürücü Baltaş, özel bir hastaneye kaldırıldı. Kolundan yaralanan diğer sürücü Yiğithan Özgüven için de ambulans çağrıldı. Özgüven'e de gelen sağlık ekipleri kaza yerinde müdahale etti.

Kaza yerine gelen Mehtap Baltaş'ın yakınları, genç kadının denizden gelirken kaza geçirdiğini söyledi. Mahalleli kontrolsüz kavşakta sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, biran önce önlem alınmasını istedi.

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Son dakika! ANTALYA 'Nefes alamıyorum' diyen kazazedeyi telefonla çekme yarışına girdiler

Kaynak: DHA

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