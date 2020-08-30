Son dakika... ANTALYA Gazi polis, son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika... ANTALYA Gazi polis, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gündem haberine göre Gazi polis, son yolculuğuna uğurlandıEmekli gazi polis memuru Mustafa Karakaya (64) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

30.08.2020 16:12 | Son Güncelleme: 30.08.2020 16:17

Gazi polis, son yolculuğuna uğurlandı

Emekli gazi polis memuru Mustafa Karakaya (64) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gazi polis, Emniyet Müdürlüğü önündeki töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

1991 yılında Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başlayan Mustafa Karakaya, bir yıl sonra emniyet personelini taşıyan servis aracına yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanarak vazife malulü oldu. 2008 yılında emekliye ayrılan Mustafa Karakaya, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İki çocuk sahibi emekli polis için bugün İl Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, çok sayıda polis ve ailesi katıldı. Gazi polisin yakınları cenaze töreni boyunca ağladı. Saygı duruşu ve okunan Kuran-ı Kerim'in ardından gazi polisin cenazesi dualarla defnedileceği Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

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Son dakika... ANTALYA Gazi polis, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA

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