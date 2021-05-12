Son dakika! Antalya Emniyet Müdürü Ulucan, şehitliği ziyaret etti
Son dakika haberlerine göre Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, polis şehitliğini ziyaret ederek şehit yakınlarıyla bir araya geldi.
Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, polis şehitliğini ziyaret ederek şehit yakınlarıyla bir araya geldi.
Antalya Emniyet Müdürlüğünce, Ramazan Bayramı arifesinde kısıtlamadan muaf tutulan ve mezarlık ziyareti yapan şehit aileleri için Uncalı'daki polis şehitliğinde program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve dua edildiği programda, Ulucan şehit kabirlerini ziyaret ederek, çiçek bıraktı.
Şehit yakınlarıyla da sohbet eden Ulucan, ailelere sabır diledi ve çocuklara hediyeler verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş