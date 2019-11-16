Son Dakika: Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

16.11.2019 21:29 | Son Güncelleme: 16.11.2019 21:39

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Antalya'nın Elmalı ilçesinde saat 21.14'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 69,5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD VERİLERİNE GÖRE DEPREMİN ŞİDDETİ 4,2

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından elde edilen bilgilere göre ise 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

"OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMADI"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.