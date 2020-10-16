Sokaktaki annesini gören 3 yaşındaki Meryem, balkondan düşerek can verdi! Annenin çığlıkları mahalleyi inletti
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Sokaktaki annesini gören 3 yaşındaki Meryem, balkondan düşerek can verdi! Annenin çığlıkları mahalleyi inletti

16.10.2020 13:50 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:58

Markete giden annesini balkonda bekleyen 4 yaşındaki Meryem, balkon demirliğinde asılı battaniyeye dolanarak aşağıya düştü. Ağır yaralanan çocuğa ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılsa da minik Meryem hastanede hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz çarşamba günü saat 19:30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet mahallesinde iddiaya göre Mısır uyruklu 4 yaşındaki Meryem Mohammed Anis, markete giden annesini evde beklerken balkona çıktı. Annesinin apartmana doğru yürürken gören Anis, annesine seslenmek istediği esnada demirlikte asılı olan battaniyeye dolanarak 3'üncü kattan aşağıya düştü.

KIZININ DÜŞTÜĞÜ GÖREN ANNE FERYAT ETTİ

Kızının düştüğü gören anne feryat ederek çevreden yardım istedi. Bu sırada yoldan geçerken olayı gören bir vatandaş küçük kızın yanına gelerek ilk yardım uygulayarak kalp masajı yaptı. Bu sırada çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğu özel bir hastaneye götürdü. Tüm müdahalelere rağmen Meryem hayatını kaybederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sokaktaki annesini gören 3 yaşındaki Meryem, balkondan düşerek can verdi! Annenin çığlıkları mahalleyi inletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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Haber Yorumları (2)
REALİST: vay yavrum vay içim parçalandı
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ORHAN: Cocugu evde birakmakla hata yapmis ya ates yaksa evi yaksaydi?
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500
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