Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı

Son dakika: Ankara TEM yolunda dolu yağışı yüzünden 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Korkunç kazada 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. TEM'de aniden bastıran dolu yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış ile birlikte yol beyaza büründü. Ferhat K.'nın kontrolündeki kamyon, yolu kaplayan dolu nedeniyle yavaşladı.

KAMYONA ÇARPTI

Bu sırada arkadan gelen ve Tahir Akdoğan idaresindeki otomobil de kayarak kamyona çarptı. Arkadan gelen 8 araç da aynı bölgede birbirine girerek savruldu. Kazada kamyona çarpan otomobilde bulunan sürücü Akdoğan ile araçta bulunan Sabahat Demir, Tenzile Akdoğan ve Mehmet Demir yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri,5 yaralıya müdahale etti. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ölen 4 kişinin cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.