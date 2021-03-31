Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi sahte kimlikle yakalandı
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Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi sahte kimlikle yakalandı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi, Hatay'dan Ankara'ya giderken kıskıvrak yakalandı. Örgüt üyesinin üzerinden sahte yabancı kimlik çıktı.

Suriye'ye 2013 yılında Kazakistan'dan gelerek DEAŞ terör örgütüne katıldığı, çatışma bölgelerinde örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği ve DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gitmek isteyen örgüt mensuplarına lojistik destek sağladığı tespit edilmesi nedeniyle kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.A.'nın yasadışı yollardan ülkemize giriş yaptığı ve korsan taksi ile Ankara iline geleceği Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğünce tespit edildi.

ANKARA İLE KOORDİNELİ HAREKET EDİLDİ

Hatay'danistihbarat ekiplerince takibe alınan şüpheliler ve korsan taksinin Ankara iline yaklaşması üzerine operasyon kararı alınmış ve Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara C. Başsavcılığı ile koordine kurmuştur.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

TEM özel operasyon ekiplerince yapılan operasyon neticesinde kırmızı bültenle aranan B.A. ve korsan taksici M.Y. yakalanmış, B.A. isimli şüphelinin üzerinde İ.A. adına düzenlenmiş sahte yabancı kimlik ele geçirildi. Şüphelilerden ele geçen dijital materyallerin incelenmesi ve sorgu işlemleri devam ediyor.

Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi sahte kimlikle yakalandı

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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