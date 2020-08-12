Son dakika... Ankara'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü
Son dakika haberi: ANKARA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı.
12.08.2020 07:37 | Son Güncelleme: 12.08.2020 07:42
ANKARA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Celal Bayar Bulvarı Kurtuluş Parkı önünde meydana geldi. Sıhhiye'den Cebeci yönüne giden Hasan Dağ (43) yönetimideki 06 TLG 93 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Sürücü Hüseyin Dağ, hurdaya dönen otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti. Dağ'ın cansız bedeni, itfaiye erlerince çıkarıldıktan sonra, cenaze aracına konularak morga kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması başlattı.
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Kaynak: DHA