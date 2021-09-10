ANKARA'DA İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN
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ANKARA'DA İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde tek katlı iş merkezinin çatısında yangın çıktı.

ANKARA'da OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde tek katlı iş merkezinin çatısında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 1229 Sokak'taki iş merkezinin çatısında öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etti. Çok sayıda iş yerinin bulunduğu merkezde çıkan yangın çevrede panik ve korkuya neden oldu. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

ANKARA'DA İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN
ANKARA'DA İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN
ANKARA'DA İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN
ANKARA'DA İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN
ANKARA'DA İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN
ANKARA'DA İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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