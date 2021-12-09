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Son dakika haber: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

Son dakika haber: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ANKARA'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 22 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, Deaş terör örgütüne yönelik operasyonda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 22 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 30 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari şüphelilerin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haber: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Son Dakika Haberleri

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