Son dakika! Ankara'da çıkan yangın korkuttu - Haberler
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Son dakika! Ankara'da çıkan yangın korkuttu

Son dakika! Ankara'da çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre; Nallıhan'ın Akdere Mahallesi'nde bir evden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın sırasında evde olan ve isminin Ayşe olduğu öğrenilen yaşlı bir kadın yapılan müdahale ile evden çıkartıldı. Yangına anında müdahale eden itfaiye ekipleri evin ahşap olmasından ve deposunda odunların bulunmasından ötürü yangını söndürmekte güçlük çekti. Olayı gören vatandaşlar da yangının büyümemesi için itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri çatı göçeceği sırada içeriden çıkarak son anda kurtuldu. Komşu evlerin de yanma tehlikesi yaşadığı yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Son dakika! Ankara'da çıkan yangın korkuttu

Son dakika! Ankara'da çıkan yangın korkuttu

Son dakika! Ankara'da çıkan yangın korkuttu

Son dakika! Ankara'da çıkan yangın korkuttu

Son dakika! Ankara'da çıkan yangın korkuttu

Son dakika! Ankara'da çıkan yangın korkuttu

Son dakika! Ankara'da çıkan yangın korkuttu

Son dakika! Ankara'da çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Nallıhan, İtfaiye, Yangın, Ankara, 3. Sayfa, Haber

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