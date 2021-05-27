Son Dakika! Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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Son Dakika! Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı talebi doğrultusunda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla yakalanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri düzenlendi.

Peker, son dönemde yayınladığı videolarla hem siyasileri hem de iş insanlarını hedef alarak tartışma yaratan iddialar ortaya atmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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