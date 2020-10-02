Son Dakika! Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı
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Son Dakika! Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı

02.10.2020 10:03 | Son Güncelleme: 02.10.2020 10:24

Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in de bulunduğu 17 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya ise serbest bırakıldı.

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle 2 polisin şehit olduğu ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olayları ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış, çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

İFADE VERDİLER

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Cumhuriyet savcısı, ifade işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamını tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Hakimlik tarafından gözaltına alınan 17 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Ayhan Bilgen ise tutuklandı.

Son Dakika! Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı
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