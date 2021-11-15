Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika! Ankara'da icra memurlarının rüşvet isteyip aldığı tespiti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Avukat ve katiplerin ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda kamu görevlileri ve sivil şahıslar olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 32'si emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosuna kayıtlı avukatlar, avukat stajyeri, avukat katibi ile suçtan zarar gören diğer kişilerin müracaat ve şikayetlerinde, icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memuru tarafından rüşvet istenip alındığının bilgisi üzerine düğmeye bastı.

SORUŞTURMA, İHBAR ÜZERİNE BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Memur Suçları Soruşturma Bürosunca icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memurlarının rüşvet istediği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

33 ŞÜPHELİNDEN 32'Sİ YAKALANDI

Bu kapsamda teknik takip, ses ve görüntülerin kayda alınması sonucu rüşvet alıp verdikleri, rüşvet suçuna aracılık ettikleri ve yedieminlik görevini suiistimal ederek görevlerini kötüye kullandıkları belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince zanlılardan 32'sinin yakalandığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında;

 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın nişanlısı, öfkesini sosyal medyadan haykırdı: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın nişanlısı, öfkesini sosyal medyadan haykırdı: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (2)
ferhat atmaca:bu haberler ülkemiz için hayırlıdır. ayıklanması lazım bunların devletten
Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Yusuf Algan:SUÇ alt tabakadaki kimse ona kalır müdürler aklanır
Cevap Yaz 1 13 Yayından Kaldır
500
title