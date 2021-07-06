Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun dosyası yerel mahkemeye gönderildi

Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verdiği "Hak ihlali" kararı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan milletvekilliği düşürülen, ardından da tutuklanarak cezaevine gönderilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun avukatlarının Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru, geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Anayasa Mahkemesi, Gergerlioğlu'na yönelik "hak ihlali" kararına vardı.

DOSYASI YEREL MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dosyası, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yerel mahkemede yeniden görülmeye başlayacak davayla ilgili yeni bir sürece girilmiş olacak.

OĞLU DA GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan Ömer Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu önceki gün gözaltına alındı. Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından 'hak ihlali' kararı verilen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun halen tahliye edilmemesi üzerine HDP, Sincan Cezaevi önünde Adalet Nöbeti başlattı.

Eyleme müdahale eden polis, aralarında Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu 4 kişiyi gözaltına alındı. Gergerlioğlu, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.