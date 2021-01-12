Bariyerleri fark etmeyen adam, tren altında kalarak feci şekilde can verdi
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Bariyerleri fark etmeyen adam, tren altında kalarak feci şekilde can verdi

12.01.2021 00:08 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:45

Amasya'da hemzemin geçitte bekleyen otomobilleri fark etmeyen şahıs raylardan karşıya geçmeye başladı. Şahsın, hızla gelen trenin altında kalıp metrelerce sürüklendiği feci kaza, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hacıbayram Mahallesi'nde meydana gelen kazada hemzemin geçitten tren geçeceği için bariyerin yolu trafiğe kapatıp otomobillerin durduğu esnada durumu fark etmeyerek raylara doğru ilerleyen 37 yaşındaki Yakup Dol'a o sırada gelen tren çarptı.

3 ÇOCUĞU VARDI

Kaza yerinden yaklaşık 200 metre ileride durabilen trenin makinistleri ve çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Dol, yolda hayatını kaybetti.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Bekleyen otomobilleri fark etmeyen şahsın raylardan karşıya geçmeye çalışırken o sırada gelen trenin altında can verdiği feci kaza çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bariyerleri fark etmeyen adam, tren altında kalarak feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

Haber Yorumları (5)
ÖMÜR DEDİĞİN BİR NEFES: KİMBİLİR KAFASI NEYLE MEŞGULDÜ?İYİ VEYA KÖTÜ. ECEL GELDİ Mİ NE SES DUYARSIN, NE DE KOCA TRENİ GÖRÜRSÜN. YİNEDE RAHMET OLSUN. HERŞEY BİZ İNSANLAR İÇİN. KAZA VE BELAYI İNSANIN KENDİSİ BULUR, AKIBETİ VERENDE YÜCE YARADAN. GİDEN GİDİYOR DA GERİDE KALAN BİR EŞ ÜÇ ÇOCUK?İŞTE ZOR OLANI DA O.
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ECEL: Azrail gelmiş adam ne yapsın
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ALİ EFENDİ: Ne acelen vardı kardeşim. Ne yaptın sen! Allah rahmet eylesin, ailesine sabır versin.
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