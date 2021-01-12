Bariyerleri fark etmeyen adam, tren altında kalarak feci şekilde can verdi
Amasya'da hemzemin geçitte bekleyen otomobilleri fark etmeyen şahıs raylardan karşıya geçmeye başladı. Şahsın, hızla gelen trenin altında kalıp metrelerce sürüklendiği feci kaza, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hacıbayram Mahallesi'nde meydana gelen kazada hemzemin geçitten tren geçeceği için bariyerin yolu trafiğe kapatıp otomobillerin durduğu esnada durumu fark etmeyerek raylara doğru ilerleyen 37 yaşındaki Yakup Dol'a o sırada gelen tren çarptı.
3 ÇOCUĞU VARDI
Kaza yerinden yaklaşık 200 metre ileride durabilen trenin makinistleri ve çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Dol, yolda hayatını kaybetti.
KORKUNÇ KAZA KAMERADA
Bekleyen otomobilleri fark etmeyen şahsın raylardan karşıya geçmeye çalışırken o sırada gelen trenin altında can verdiği feci kaza çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK