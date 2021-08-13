Son dakika! Alanya Kalesi yakınlarında çatı yangını
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Son dakika! Alanya Kalesi yakınlarında çatı yangını

Son dakika! Alanya Kalesi yakınlarında çatı yangını
Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ANTALYA'da, Alanya Kalesi yamaçlarındaki evin çatısında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

ANTALYA'da, Alanya Kalesi yamaçlarındaki evin çatısında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü. Alevler nedeniyle evde hasar meydana geldi. 

Alanya Kalesi yamacında Çarşı Mahallesi'nde, saat 15.00 sıralarında, evin çatısında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden ekipler, içeride olduğu öğrenilen kadın ve çocuğu dışarı çıkardı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, evlerin birbirine çok yakın olması nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika! Alanya Kalesi yakınlarında çatı yangını
Son dakika! Alanya Kalesi yakınlarında çatı yangını
Son dakika! Alanya Kalesi yakınlarında çatı yangını
Son dakika! Alanya Kalesi yakınlarında çatı yangını
Son dakika! Alanya Kalesi yakınlarında çatı yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu

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