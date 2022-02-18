Son dakika haberleri... Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: ALAATTİN Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) -  ALAATTİN Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay 15 Şubat Salı günü akşam saat 20.30'da Zeytinburnu Cevizlibağ'da meydana geldi. Otomobille ilerleyen Alaattin Çakıcı 'nın yeğeni Adem Çakıcı ve şoförü Mevlüt Kara, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Adem Çakıcı sağ bacağından yaralandı. Olayın ardından Çakıcı'nın kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda motosiklet ve otomobille gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği  tespit edilen G. M., G.D.,D.Y.  Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla  gözaltına alındı. Şüphelilerin  sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Alaattin Çakıcı, Zeytinburnu, Salı, Güncel, Haberler

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