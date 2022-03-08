Seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
 - Güncelleme:

Aksaray'da seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atilla Mutlu (40) idaresindeki 68 ABS 925 plakalı hafriyat yüklü tır, Aksaray-Ihlara beldesi kara yolu 5. kilometresinde motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarında durdurarak yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Motor kısmı kullanılamaz hale gelen tırda hasar oluştu.

Seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu

Seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu

Seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu

Seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu

Seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu

Seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Atilla Mutlu, İtfaiye, Aksaray, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title