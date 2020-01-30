: Son dakika: Akdeniz'de Marmaris açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem

30.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:48

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Akdeniz açıklarında Avrupa Akdeniz Sismografi Merkezi'nin verilerine göre 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 14.21'de meydana gelen depremin şiddetini 5.5 olarak ölçtü. Deprem, Marmaris'in 162 kilometre açıklarında, yerin 12 kilometre altında meydana geldi.

SAAT 04.28'DE 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan Akdeniz, geceden bu yana defalarca kez sallandı. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 58,24 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 147,98 kilometre açıklarında saat 04.28'de 5.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

SABAH SAATLERİNDE 11 KEZ SALLANDI

Bu depremin yanı sıra Akdeniz gece boyunca toplamda 11 kez sallandı. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese ile Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında en büyüğü 5,4 olmak üzere toplam 11 deprem kaydedildi.

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