Son dakika... Akciğer hastası minik Mustafa bir saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi - Haberler
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Son dakika... Akciğer hastası minik Mustafa bir saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Haberler | Sağlık

Son dakika haberi: Akciğer hastası minik Mustafa bir saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildiVAN Van'ın Muradiye ilçesinde gece rahatsızlanan akciğer hastası Mustafa Akdeniz (4), ekiplerin bir saatlik mücadelesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akciğer hastası minik Mustafa bir saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi

VAN Van'ın Muradiye ilçesinde gece rahatsızlanan akciğer hastası Mustafa Akdeniz (4), ekiplerin bir saatlik mücadelesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.

Muradiye ilçesinde kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İlçenin Dürükkaş Mahallesi'nde gece saatlerinde rahatsızlanan akciğer hastası Mustafa Akdeniz için yakınları 112 Acil Servisi ekiplerinden destek istedi. Hemen harekete geçen sağlık ekipleri, Muradiye Belediyesine ait karla mücadele araçları eşliğinde bir saatlik mücadelenin sonunda mahalleye ulaştı. Akciğer hastası Akdeniz, ilk müdahalenin ardından güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırıldı.

Hastaneye kaldırılan Mustafa Akdeniz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika... Akciğer hastası minik Mustafa bir saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi

Son dakika... Akciğer hastası minik Mustafa bir saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi

Son dakika... Akciğer hastası minik Mustafa bir saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Son Dakika Haberleri

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