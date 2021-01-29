Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti

Son dakika: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı saatler önce yaptığı "Hakkınızı helal" edin paylaşımının ardından canlı yayında istifa etti. Arı, istifa kararını ise sağlık sorunları nedeniyle aldığını belirtti.

Geçen günlerde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın istifa edeceği haberleri kulislere bomba gibi düşmüştü. Nevşehir'in hizmetkarı olduğunu söyleyen Başkan Arı, partisi ve kendisinin dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini isteyerek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

"HAKKINIZI HELAL EDİN" PAYLAŞIMI YAPTI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Arı, "Hakkınızı helal edin Gurban olduğum Nevşehir" ifadelerine yer verdi.

Arı bu açıklamasından kısa süre sonra canlı yayında istifa ettiğini duyurdu. Arı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Seçim sürecinde '45 yaşındayım ve 45 yaşında bir kardeşinizi bu şehre feda edeceğim' diyordum. Gerçekten de feda oldum. Bu 21 aylık süre içerisinde, 18 aydır yumuşak yatakta vallahi billahi yatmadım. Sürekli bu şekilde yatan biri sağlıklı kalamaz. Tamamen sağlık nedenleri ve sorunları nedeniyle, 21 aydır onur ve şerefle, başı dik bir şekilde hizmet ettiğim Nevşehir Belediye Başkanlığından istifa ediyorum.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN EMRİNDE VE İZİNDEYİM"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde ve izindeyim. Kimsenin buradan fitne fesat çıkarmasına izin vermeyeceğim. Bu sağlık sorunlarıyla ilgili acaba toparlayabilir miyim derken, belediye başkanı arayanları da Allah'a havale ediyorum. Bu kardeşiniz, eğer tek kuruş boğazından aşağıya inmişse Rabbim benim boğazıma durdursun ve bugün canımı alsın.

"BAŞIMIZ DİK, ALNIMIZ AÇIKTIR"

Biz görevimizi en iyi şekilde yaptık. Başımız dik, alnımız açıktır. Ancak daha önce bahsetmiş olduğum gibi; siyasette, ticarette, bürokraside ayrılanların arkasından çok şey söylenir. O yüzden bu belediye başkanı arayan arkadaşlardan istirhamım bu sağlık sorunlarını başka bir mecraya çekip benimle ilgili algı yapmasınlar. Yani toplumdaki sevgimize, bu şehrin bize olan muhabbetine leke getirecek, kendileri veya yakınları aracılığıyla itibar suikastına kalkışırlarsa onları halka ve Hakk'a havale ediyorum"