Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti

29.01.2021 16:46 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:10

Son dakika: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı saatler önce yaptığı "Hakkınızı helal" edin paylaşımının ardından canlı yayında istifa etti. Arı, istifa kararını ise sağlık sorunları nedeniyle aldığını belirtti.

Geçen günlerde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın istifa edeceği haberleri kulislere bomba gibi düşmüştü. Nevşehir'in hizmetkarı olduğunu söyleyen Başkan Arı, partisi ve kendisinin dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini isteyerek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

"HAKKINIZI HELAL EDİN" PAYLAŞIMI YAPTI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Arı, "Hakkınızı helal edin Gurban olduğum Nevşehir" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti

Arı bu açıklamasından kısa süre sonra canlı yayında istifa ettiğini duyurdu. Arı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Seçim sürecinde '45 yaşındayım ve 45 yaşında bir kardeşinizi bu şehre feda edeceğim' diyordum. Gerçekten de feda oldum. Bu 21 aylık süre içerisinde, 18 aydır yumuşak yatakta vallahi billahi yatmadım. Sürekli bu şekilde yatan biri sağlıklı kalamaz. Tamamen sağlık nedenleri ve sorunları nedeniyle, 21 aydır onur ve şerefle, başı dik bir şekilde hizmet ettiğim Nevşehir Belediye Başkanlığından istifa ediyorum.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN EMRİNDE VE İZİNDEYİM"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde ve izindeyim. Kimsenin buradan fitne fesat çıkarmasına izin vermeyeceğim. Bu sağlık sorunlarıyla ilgili acaba toparlayabilir miyim derken, belediye başkanı arayanları da Allah'a havale ediyorum. Bu kardeşiniz, eğer tek kuruş boğazından aşağıya inmişse Rabbim benim boğazıma durdursun ve bugün canımı alsın.

"BAŞIMIZ DİK, ALNIMIZ AÇIKTIR"

Biz görevimizi en iyi şekilde yaptık. Başımız dik, alnımız açıktır. Ancak daha önce bahsetmiş olduğum gibi; siyasette, ticarette, bürokraside ayrılanların arkasından çok şey söylenir. O yüzden bu belediye başkanı arayan arkadaşlardan istirhamım bu sağlık sorunlarını başka bir mecraya çekip benimle ilgili algı yapmasınlar. Yani toplumdaki sevgimize, bu şehrin bize olan muhabbetine leke getirecek, kendileri veya yakınları aracılığıyla itibar suikastına kalkışırlarsa onları halka ve Hakk'a havale ediyorum"

Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti

İlgili Haberler

Rasim Arı kimdir, kaç yaşında? Rasim Arı nereli? Rasim Arı hayatı ve biyografisi!
Rasim Arı kimdir, kaç yaşında? Rasim Arı nereli? Rasim Arı hayatı ve biyografisi!

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Özcan Deniz Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Ersun Yanal Ünal Karaman Nihat Özdemir Fernando Muslera
Tüm Haberler Aralık Evlilik Antalya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 17:10:22. #1.16#
title