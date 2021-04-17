Son dakika... AK Partili Mustafa Savaş, Söke'de ziyaretlerde bulundu
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Son dakika... AK Partili Mustafa Savaş, Söke'de ziyaretlerde bulundu

Son dakika... AK Partili Mustafa Savaş, Söke'de ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: AK Parti Aydın Milletvekilli Mustafa Savaş, Söke'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Aydın Milletvekilli Mustafa Savaş, Söke'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Partisinin Söke İlçe Başkanlığını, Söke Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi ve KİPAŞ Kağıt Fabrikasını ziyaret eden Savaş, ilçedeki esnafla da bir araya geldi.

Savaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iktidarları döneminde esnafı her zaman desteklediklerini söyledi. Salgın döneminde desteğin sürdüğünü aktaran Savaş, esnafı ekonominin temel direği olarak gördüklerini vurguladı.

Savaş, Söke'deki KİPAŞ Kağıt Fabrikasının önemli bir yatırım olduğunu, kimsenin bu yatırımı karalamaya hakkının olmadığını söyledi.

Savaş'a ziyaretlerinde AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes ile yöneticiler eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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