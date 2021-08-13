Son dakika haber | AK Parti'li İstanbul ilçe belediyelerinden selden etkilenen bölgelere destek
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Son dakika haber | AK Parti'li İstanbul ilçe belediyelerinden selden etkilenen bölgelere destek

Son dakika haber | AK Parti'li İstanbul ilçe belediyelerinden selden etkilenen bölgelere destek
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin İstanbul ilçe belediyelerince sel bölgelerine, temel gıda, bebek bezi, hijyen malzemelerinden oluşan 14 tır, 4 kamyon ile 3 keşif aracı, 3 kombine aracı, 1 kurtarma aracı, 1 arazöz, 1 karavan, 2 kepçe, 47 acil yardım personeli,...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin İstanbul ilçe belediyelerince sel bölgelerine, temel gıda, bebek bezi, hijyen malzemelerinden oluşan 14 tır, 4 kamyon ile 3 keşif aracı, 3 kombine aracı, 1 kurtarma aracı, 1 arazöz, 1 karavan, 2 kepçe, 47 acil yardım personeli, su pompası ve jeneratör gibi teknik teçhizatların gönderildiğini bildirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinden olumsuz etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla AK Parti İstanbul ilçe belediyeleri harekete geçti.

İl Yerel Yönetimler Başkanlığının koordinasyonunda, destek ekipleri ve temel ihtiyaç malzemeleri bölgeye sevk edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu, arama-kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere vatandaşlara destek olmak için tüm çalışmaların ivedilikle sürdüğünü belirtti.

AK Parti İstanbul teşkilatı olarak, bölgedeki çalışmalara katkı sağlamak, vatandaşların yanında olmak amacıyla çalışma başlattıklarını aktaran Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Gerekli ihtiyaç malzemeleri tespit ettik ve belediyelerimiz de derhal hazırlıklara başladı. İlk yardımlar bölgeye ulaştı. Belediyelerimiz tarafından şimdiye kadar bölgeye; temel gıda, bebek bezi, hijyen malzemelerinden oluşan 14 tır, 4 kamyon ile 3 keşif aracı, 3 kombine aracı, 1 kurtarma aracı, 1 arazöz, 1 karavan, 2 kepçe, 47 acil yardım personeli, su pompası ve jeneratör gibi teknik teçhizatlar ivedilikle gönderildi. Yeni destek ekipleri ve ihtiyaç malzemesi göndermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız asla yalnız değildir. Gerek ihtiyaçlarının karşılanması gerekse de zararlarının telafi edilmesi noktasında gereken destek verilecektir. El birliğiyle vatandaşlarımızın yaralarını saracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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