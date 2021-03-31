Son dakika! Ağrı'da Kırsal Kalkınma Yatırımları değerlendirme toplantısı düzenlendi
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Son dakika! Ağrı'da Kırsal Kalkınma Yatırımları değerlendirme toplantısı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Ağrı'da Kırsal Kalkınma Yatırımları değerlendirme toplantısı düzenlendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ağrı'da Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında, tarım ve hayvancılık alanında ile yapılan yatırımların ele alındığı "Kırsal Kalkınma Yatırımları Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Ağrı'da Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında, tarım ve hayvancılık alanında ile yapılan yatırımların ele alındığı "Kırsal Kalkınma Yatırımları Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıya Vali Dr. Osman Varol'un yanı sıra, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ağrı İl Koordinatörü Murat Keskin, Ağrı Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi uzmanları katıldı.

Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kurumlar tarafından yürütülen açık destek programları görüşülerek yapılan başvurulara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. - AĞRI

Son dakika! Ağrı'da Kırsal Kalkınma Yatırımları değerlendirme toplantısı düzenlendi
Son dakika! Ağrı'da Kırsal Kalkınma Yatırımları değerlendirme toplantısı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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