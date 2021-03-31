Son dakika! Ağrı'da Kırsal Kalkınma Yatırımları değerlendirme toplantısı düzenlendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ağrı'da Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında, tarım ve hayvancılık alanında ile yapılan yatırımların ele alındığı "Kırsal Kalkınma Yatırımları Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.